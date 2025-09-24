Instagram 18 yaş altı kullanıcıları yapay zekayla tanıyacak

Instagram, pazartesi gününden itibaren İngiltere’de, yaşını olduğundan büyük gösteren genç kullanıcıları yapay zeka teknolojisiyle tespit etmeye başlayacak. Yapay zeka, kullanıcıların fotoğraflarındaki yüz özelliklerinden yaşlarını analiz ederek, küçük yaşta olan kullanıcıları “Genç Hesap” versiyonuna kaydedecek.

Yeni sistemle birlikte gençlerin hesapları otomatik olarak gizli olacak, yalnızca takip ettikleri kişilerden mesaj alabilecekler. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının kiminle mesajlaştığını görebilecek, ekran süresine sınır koyabilecek ve belirli saatlerde uygulamayı engelleyebilecek.

Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerinde bulunmuştu.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verilmişti.