'İnternet üzerinden yapılan mobilya alışverişlerine dikkat edilmesi gerekiyor'

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, son aylarda sosyal medya ve internet üzerinden yapılan özellikle mobilya alışverişlerinde vatandaşların dolandırıldığını gelen ürünlerle gösterilen ürünlerin alakası olmadığını ya da kalitesiz ve vasat ürünler nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini belirtti. Başkan Sarıkaya, mobilya alışverişinin mağazalardan yapılması gerektiğini belirterek, “Özellikle bir takım kampanyalar adı altında indirimli gibi gösterilerek vatandaşlarımızdan önce ödeme alınmakta sonrasında ise satın alınan ürün teslim edilmemekte ve muhataplara ulaşılamamaktadır. Ödenen ücret ise maalesef tekrar iade edilmeyerek vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Hiçbir üretimleri olmamasına rağmen mevcut bir işyerinin fotoğraf ve görselleri kullanılarak üretim varmış gibi gösterilmekte, mevcut yerleri kontrol ettiğimizde ise böyle bir işyeri ve şahıslar olmadığı görülmektedir. Kayseri Mobilyacılar Odası olarak tüm Türkiye’deki mobilyacılar odalarımız aracılığı ile böyle bir işletme var mı diye bakıyoruz; ama maalesef böyle bir işletmenin olmadığını görüyoruz. Buradan Ticaret Bakanlığımıza çağrıda bulunuyoruz. Bu tür işletmelere lütfen müsaade etmeyin. Şikayetler nedeni ile bu işletmeleri tespit ediyoruz. Bunlara çok ciddi maddi cezalar, ayrıca da dolandırıcılık nedeni ile çok hızlı işleyecek bir hukuki mekanizma ile hapis cezaları verilerek caydırıcı hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

‘MOBİLYACILAR ODASI OLARAK MÜCADELEYE HAZIRIZ’

Kayseri Mobilyacılar Odası’nın vatandaşlarımızı aldatan, dolandıran kişilere karşı her türlü mücadeleye hazır olduğunu ifade eden Başkan Sarıkaya,“Vatandaşlarımızın mobilyayı mutlak surette görerek, test ederek, dokunarak muhataplarını görerek almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü mobilyanın kalitesi, ergonomisi ancak bire bir incelemekle anlaşılır. Yine de online olarak alınmak isteniyorsa tüketicilerimiz mutlaka satın alma yapacakları firmayı internet üzerinden araştırsınlar. Şikayetlere baksınlar, ürün tesliminde kapıda ödemeyi tercih etsinler ya da iade garantisi olan e ticaret siteleri ve pazaryerlerinden alışveriş yapsınlar. Buradan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Her ürünün bir değeri vardır. Piyasadaki rayiç değerleri mutlaka araştırın. Afaki indirim ve kampanyalara sakın aldanmayın. Güvenli bilinen bir site değilse asla önceden parasını ödemeyin. Kapıda ödeme seçeneğini seçin ve gelen ürünü mutlaka kontrol ederek teslim alın. Tüm şehirlerimizde tüketicilerimizin mobilyayı görerek, dokunarak, test ederek almaları için mobilya mağazalarımızı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘EFSANE KASIM İNDİRİMLERİ KUMSMALL’DA’

Türkiye genelinde mobilya almak isteyen vatandaşları mağazalara davet eden Başkan Ercan Sarıkaya, “Bilindiği üzere “Efsane Kasım” tüm dünyada indirimlerle birlikte anılıyor. Ağırlıklı olarak e-ticaret platformları tarafından başlatılan Efsane Kasım İndirimleri, Kasım ayını tüm dünyada perakende ticaretin en hareketli ayı haline getirdi. Bu ay tüketiciler tarafından fırsatlar ayı olarak değerlendirilmeye başlandı. Bu anlamda Türkiye ve Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi Kumsmall Mobilya AVM tüketicilerimize önemli avantajlar sunuyor. Oturma gruplarından yatak odası takımlarına, çocuk ve genç odasından balkon-bahçe takımlarına kadar mobilyaya dair istenilen her ürün binlerce çeşidi ile Kumsmall AVM’de bulunuyor. 150’yi aşkın mobilya markası haftanın 7 günü, sabah 10.00’dan gece 22.00’ye kadar tüketicilere hizmet veriyor. Üstelik Kasım ayı boyunca “Efsane Kasım İndirimleri” ile inanılmaz fırsatlar sunuyor. Kayseri ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızı Kumsmall’un fırsatlarından yararlanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.