İnternetten kıyafet alırken dikkat

Yapılan açıklamada, internetten abiye elbise alacak olanlara tavsiyelerde bulunarak, “Her yerden elbise alınmaz, internet sitesinin güvenli olması lazım. Photoshop gibi programlarla duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler müşterileri hüsrana uğratıyor” denildi.

Günümüzde hemen hemen her şey internetten alınıyor ama tabi ki her yerden alınmaz” denilen açıklamada, “Öncelikli olarak alışveriş yaptığınız internet sitesinin güvenli olması lazım. Halihazırdaki internet sitelerinin yüzde 99.9’u güvenilirdir. Dolandırıcılık maksadı ile açılan sitelerin güvenlik sertifikası olmaz ve dolandırıcılıkları çok kısa sürede anlaşılıp kapatılır. Yani beş altı ayını doldurmuş bir siteye ödeme noktasında güvenebiliriz ama tabi güven konusu ürün kalitesi olunca işin şekli bir hayli değişiyor. Başka firmaların çekimlerini kullanıp aynı ürünü göndermeyen binlerce internet sitesi var. Hadi onları geçtim bugün tüm televizyon ve internet ortamlarında bangır bangır reklam yapan, çokta iyi bilinen portal niteliğindeki birçok markaya dahi bazı ürün gruplarında güvenemiyoruz. Bunun sebebi bu firmaların pazarladıkları ürünlerin kendi ürünleri olmaması. Yani binlerce marka bu portallarda hiçbir denetime maruz kalmadan serbestçe ürün pazarlıyorlar. Tanınmış markaların satışa sunduğu ürünleri bu pazar yerlerinden gönül rahatlığı ile alabilirken, bilinmedik firmaların ürünlerinde biraz daha temkinli olmalıyız. Özelliklede alacağınız ürün abiye elbise veya gelinlik ise” ifadeleri kullanıldı.

“Photoshop gibi programlarla duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler müşterileri hüsrana uğratıyor”

Yapılan açıklamada, vatandaşların hayal kırıklığına uğramaması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da şu bilgilere yer verildi:

“Abiye elbiseyi mantığımızda günlükten ayıran en önemli şey özel günlerde kullanmamız ve giydiğimiz süreçte kendimizi daha özel ve daha şık hissetme ihtiyacımızdır. Bunun için de abiye elbiselerde kumaş kalitesi ve dikim kalitesi günlük elbiselere nazaran çok daha önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra ürünün kalıbı muhteşem önem arz eder. Çünkü kalıp modelin giyen kişi tarafından güzel taşınmasını sağlayacaktır. Kalıbı kötü olduğu için iğnelenerek çekimi yapılan veya photoshop gibi programlar ile duruşu düzeltilen fotoğraflar ile satışa sunulan ürünler kimi müşterileri hüsrana uğratırken, kimi müşteriler bunun farkına bile varmadan model aynımı aynı deyip bu ürünleri giymektedir. Normal elbiselerde bulunmayan gren, göğüs pedi gibi abiyeye gustosunu kazandıran birçok detayın bahsi geçen firmalar tarafından, ürünün maliyetini düşürmek için kullanılmamaktadır. Abiyenin giyenin üzerinde zengin durmasını sağlayan yüksek etek metrajları ve aksesuar kaliteleri de aynı şekilde maliyet düşürmek amacı ile abiyeden adeta çalınmaktadır.”