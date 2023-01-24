İnternetten sattığı telefonları göndermeyen sanık, hakim karşısına çıktı

İddiaya göre ikinci el satışı yapılan internet sitesine telefon koyan sanık M.Ö., A.K.’ye telefon sattı. İlk telefon için 4 bin 800 lira alan M.Ö. elinde bir telefon daha olduğunu iddia ederek onun için de 2 bin 250 lira aldı. A.K.’den paraları alıp telefonları göndermeyen sanık hakkında ‘bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapma’ suçundan dava açıldı.

6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya müşteki A.K. katılırken sanık olan ve başka suçtan ceza evinde bulunan M.Ö. SEGBİS ile katıldı. Dolandırıcılık suçunu kabul eden M.Ö. ifadesinde; “Maddi durumum nedeniyle paraları alıp telefonları gönderemedim. Parayı da ihtiyaçlarıma harcadım. İlk telefonu sattım. Bir telefon daha olduğunu söyledim” şeklinde konuştu.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.