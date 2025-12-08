İnternetten tespih alan şahıs ürün gelmeyip satıcıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu

Kayseri’de iddiaya göre A.H. isimli şahıs internetten Bin 750 TL karşılığında tespih aldı. Tespih gelmeyince satıcıyı arayan A.H., numarasının engellenmesi sonucu şikayetçi oldu. Ürünü satan T.T. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki A.H. katılırken başka suçtan tutuklu bulunan sanık T.T., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan sanık T.T., “Kargosunu çıkarttım. Sonra geri döndü. Yanlış şubeye göndermişiz. Müştekinin zararını karşılamak istiyorum” dedi. Müşteki ise, “Rakam çok değil. Numaramı engelleyince ve internette bu şahıslar hakkında olumsuz yazıları görünce şikayetçi oldum” dedi.

Öte yandan mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.