  • Haberler
  • Gündem
  • İnternetten tespih alan şahıs ürün gelmeyip satıcıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu

İnternetten tespih alan şahıs ürün gelmeyip satıcıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu

Kayseri'de Bin 750 TL karşılığında tespih alan şahıs ürün gelmeyince aradığı satıcının da numarasını engellemesi sonucu şikayetçi oldu.

İnternetten tespih alan şahıs ürün gelmeyip satıcıya da ulaşamayınca şikayetçi oldu

Kayseri’de iddiaya göre A.H. isimli şahıs internetten Bin 750 TL karşılığında tespih aldı. Tespih gelmeyince satıcıyı arayan A.H., numarasının engellenmesi sonucu şikayetçi oldu. Ürünü satan T.T. hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki A.H. katılırken başka suçtan tutuklu bulunan sanık T.T., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada söz alan sanık T.T., “Kargosunu çıkarttım. Sonra geri döndü. Yanlış şubeye göndermişiz. Müştekinin zararını karşılamak istiyorum” dedi. Müşteki ise, “Rakam çok değil. Numaramı engelleyince ve internette bu şahıslar hakkında olumsuz yazıları görünce şikayetçi oldum” dedi. 
Öte yandan mahkeme heyeti duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Başkan Ahmet Taş'tan Belediyelerdeki rüşvet ve suiistimallere dair sert açıklama
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Kayseri'de Su Kaçaklarına Karşı Önemli Adımlar: 66,5 Milyon TL Tasarruf
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
Melikgazi'den İşitme Engellilere Özel Film Gösterimi
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
MHP Heyetindan Büyükkılıç'a Ziyaret
Başkan Şahan, 'Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık'
Başkan Şahan, “Eğitimlerle harekat kabiliyetimizi ve kriz yönetimindeki hızımızı artırmaya odaklandık”
CHP'li Özdemir, 'Sosyal donatılar Kocasinan'ın her mahallesinde olmalı'
CHP’li Özdemir, "Sosyal donatılar Kocasinan’ın her mahallesinde olmalı”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!