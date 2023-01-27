İntihar etmeye çalışan kişi ikna edildi
Henüz belirlenemeyen bir sebeple intihar etmeye kalkışan yabancı uyruklu kişi, ekiplerin çabasıyla ikna edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 27.01.2023 02:34
- Güncelleme: 27.01.2023 02:34
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Olay, Melikgazi İlçesi Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir vatandaş, girdiği bunalım sonucu ikinci katta bulunan ikametin penceresinden kendisini atmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yabancı uyruklu vatandaş, ekiplerin çabasıyla ikna edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
1ha
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