İntihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Sahabiye Mahallesi'nde intihar girişiminde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.
- 18.11.2022 19:26
- Güncelleme: 18.11.2022 19:26
İddiaya göre merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi’nde meydana gelen olayda, G.T. isimli kadın girdiği bunalım sonucu intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kendi imkanlarıyla kadının bulunduğu evin kapısını açtı.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Kadın tedavi edilmek için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
1ha
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