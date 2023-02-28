İntihar girişimini ekipler önledi

Olay, Kayseri’nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Kocasinan Bulvarı'nın kesiştiği kavşak olan üst geçit köprüsünde gerçekleşti. Kimliği belli olmayan bir kişi, girdiği bunalım sonucu köprünün üzerine çıkarak intihar etmek istedi. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler vatandaşı ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. Şahıs daha sonra kontrol amaçlı Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.