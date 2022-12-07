İntihar öncesi SON paylaşım

Kayseri'de dün gece Esenyurt mahallesindeki metruk binada kendini asarak hayatına son veren Tuncay E.K.'nın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ortaya çıktı. Tuncay E.K. mesajında intihar edeceğini yazmış. 

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  • 07.12.2022 17:35
  • Güncelleme: 07.12.2022 17:35
İntihar öncesi SON paylaşım

Olay, dün gece saatlerinde Kayseri’nin Melikgazi İlçesine bağlı Esenyurt Mahallesi Hangar Caddesi Özge Sokak üzerinde bulunan bir metruk binada gerçekleşti. Tuncay E.K. olduğu öğrenilen 20 yaşındaki kişi, kendini astı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Metruk binada kendini asan Tuncay E.K. sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında intihar edeceğini yazdığı ortaya çıktı. Tuncay E.K. paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bugün ilerleyen saatlerde bir haber yankılanacak haber kanallarında; Kayseri 20 yaşındaki genç T.E.K harabe bir evde ölü bulundu. Kendini asarak intihar etti... Hayatımın en güzel çağlarında düştüğüm büyük bir boşluktan dolayı 3-4 gündür aklıma gelen intihar yöntemlerini denedim, fakat başarılı olamadım. Bugün net bir karara ulaşacağımdan eminim. Şu an bunları ağlayarak yazıyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir. Herkese hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Bir kişi var sadece onla olan hak meselemi Allah’a havale ediyorum. Bana ettiği eziyetten dolayı hakkımı haram etmeyi çok düşündüm, fakat ben ona kıyamadım. Rabbim ömrünü güller ile dolu yollar nasip etsin ama bir tanesini bile koklamayı nasip etmesin...”

1ha

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