10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü, intihara dikkat çekmek, damgalanmayı azaltmak ve kamuoyunda konuya dair farkındalığı arttırmak ve intiharların önlenebilir olduğuna dair güçlü bir mesaj vermeyi amaçlanmaktadır. İntiharın yalnızca bireysel bir sorun olmadığını, toplumu da ilgilendirdiğini ifade eden Psikolojik Danışman Yağmur Koç, “İntihar, sadece bireysel bir sorun değildir; toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Sessiz kalan, görünmeyen, yardım çağrısını duyamadığımız her birey aslında çevresindeki insanların biraz daha farkındalığına ihtiyaç duyar. Bu günün amacı, intiharın önlenebilir olduğunu hatırlatmak ve hepimizi sorumluluk almaya davet etmektir. Her birimizin küçük bir adımı, bir başka insan için büyük bir yaşam umudu olabilir. Dinlemek, anlamak, yargılamadan yanında olmak; hayat kurtarabilecek kadar kıymetlidir” ifadelerinde bulundu.

’10 EYLÜL SADECE BİR ANMA DEĞİL, BİR ÇAĞRIDIR’

10 Eylül’ün yalnızca bir anma günü değil, toplumsal bir çağrı olduğunun altını çizen Danışman Koç, şöyle konuştu: “Bir psikolojik danışman olarak biliyorum ki; konuşmak, paylaşmak ve yardım istemek güçsüzlük değil, yaşamı yeniden kucaklamanın ilk adımıdır. Her bireyin görülmeye, duyulmaya ve anlaşılmaya ihtiyacı vardır. Bizim göstereceğimiz en küçük bir duyarlılık bile bir hayatı değiştirebilir. Unutmayalım ki; bir toplum, en kırılgan bireyine gösterdiği duyarlılıkla güçlenir. 10 Eylül bize sadece bir anma değil, aynı zamanda bir çağrıdır.”