İntihara kalkışan kadın hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de bir kadın iddiaya göre apartmanın balkonunda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı.
- 21.06.2023 16:29
- Güncelleme: 21.06.2023 16:35
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Mimsin Fatih Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz bilinmeyen kişi, apartmanın balkonunda kendisini asarak intihar etmeye çalıştı. Çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırdı.
1ha
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