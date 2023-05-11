İntikam cinayetinin duruşmasına devam edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

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  • 11.05.2023 14:13
  • Güncelleme: 12.05.2023 10:53
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İntikam cinayetinin duruşmasına devam edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, oğlunu öldüren şahsın ağabeyini araç içerisinde silahla vurarak öldüren baba ile birlikte 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, B.B., A.Y., Y.E.B. ve A.Y. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yerini aldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık B.B. maktulü sanıklardan hiç kimsenin tanımadığın ve diğer oğlunun da öldürülmesinden korktuğunu söyleyerek, adalete güvendiğini ifade etti. Savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

İldem Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi üzerinde 4 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda B.B., 38 LC 293 plakalı aracında bulunan H.K.’ya ateş açtı. Şüpheli şahıs olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda Polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede H.K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından şüpheli B.B. polis merkezine giderek teslim oldu. B.B.; 17 Ağustos’ta çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Y.E.B.’nin babası olduğu, cinayete kurban giden H.K.’nin ise o cinayetin şüphelisi olan H.K.’nın ağabeyi olduğunu belirlendi.

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İHA

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