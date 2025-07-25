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İpekyolu Forumu Kültürel Miras Çalıştayı Divriğiˆde Yapıldı

25 Temmuz 2025'te Divriği'nin tarihi dokusunda yankılanan adımlar, sadece geçmişi anmakla kalmadı geleceğe de sağlam bir köprü kurdu. İbn-i Sina Enstitüsü'nün kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla, Sivas Valiliği'nin himayesinde gerçekleşen İpekyolu Forumu Kültürel Miras Çalıştayı, kamu, akademi ve sivil toplumun ortak sesiyle düzenlendi.

İpekyolu Forumu Kültürel Miras Çalıştayı Divriğiˆde Yapıldı

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 40. yılı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, sağlık ve kültür perspektifinden özgün bir vizyon sunuldu. Gerontolog Dr. Kemal Aydın tarafından tanıtılan “İpekyolu Kültür ve Sağlık Başkenti Sivas” projesi, kadim Anadolu’nun bu eşsiz köşesini uluslararası bir odak haline getirmeyi hedefliyor.

Çalıştayın önemli çıktılarından biri, Balkanlar ve Avrupa hattında genişletilecek iş birlikleriydi. Avrupa ve Anadolu Türkleri Yardımlaşma Derneği (ATIB Kayseri), bu vizyoner projeye destek sözü vererek kültürel bağları daha da pekiştirecek adımların sinyalini verdi.

 

Haber Merkezi

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