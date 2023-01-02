İptal edilen gole dikkat çekmek için ekranı kararttı, Müge Anlı'dan yardım istedi

Sivasspor’un Galatasaray karşısında attığı gölün iptaline tepkiler sürüyor. Sivaslı spor programı yapımcısı karanlık stüdyoda başladığı yayında Müge Anlı’dan yardım istedi, programa konuk ettiği aşıkla sazlı sözlü Sivas’ın tepkisini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor, 52. dakikada Fredrik Ulvestad ile gol buldu. Maçın hakemi Erkan Özdamar oyunu durdurarak yaptığı VAR incelemesi sonrası golü iptal etti. Ancak golün neden iptal edildiği belirtilmedi. Golün neden iptal edildiği bir türlü açıklık kazanmadı. Yaşanan durum birçok futbol hakemi ve Sivasspor camiası tarafından tepkiyle karşılandı.

Karanlıkta program sundu

Sivaslı spor programı yapımcısı Abdullah Yiğit, Vizyon58 TV ekranlarından ilginç bir protestoya imza attı. Yiğit her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği programının açılışını karanlık stüdyoya yaptı. Yiğit karanlıktaki programına, “Bugün stüdyomuz karanlık ama Türk futbolu kadar karanlık değil. Biz stüdyomuzu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık. Biz bu stüdyoyu Türk futboluna aydınlığın gelmesi için kararttık. Biz bu stüdyoyu daha şeffaf bir Türk futbolu izin kararttık. Dört gün önce Sivas’ta Türk futbol tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Sivasspor’un attığı gol iptal edildi ve buna bir gerekçe gösterilemedi. Dört gündür Türk spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Sivasspor’un golü neden iptal edildi? Hiç kimse buna bir cevap bulamıyor. Stüdyomuzdaki karanlık Türk futbolu kadar karanlık değildir” sözleriyle başladı.

Müge Anlı’dan yardım istedi

Yiğit ayrıca programında Müge Anlı’ya seslenerek, golün neden iptal edildiğinin bulunması için yardım istedi. Anlı’ya seslenen Yiğit, “Biz Vizyon58 televizyonu olarak, Sivaslılar olarak buradan program yapımcısı Müge Anlı’ya bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu gol neden iptal edildi bunun bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi bugüne kadar birçok faili meçhulü ortaya çıkarttı. Bu yönüyle isim yaptı, bu yönüyle biliniyor. Zaman zaman emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak tüm Sivaslılar olarak Müge Anlı’dan bu esrarengiz olayın, nizami bu golün neden iptal edildiği bulmasını istiyoruz, rica ediyoruz” dedi.

Sazlı sözlü protesto

Spor programındaki tepkiler bunlarla da bitmedi. Yiğit programında bölgenin sevilen aşıklarından Aşık Kaptani’yi konuk etti. Kaptani programda sazının teline vurup, “Futbolumuzu katleden hakemlerden davacıyız” isimli türküsünü okudu.