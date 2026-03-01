İran'dan İsrail'e Füze Yağmuru

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. ABD-İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetlenirken, İran'dan İsrail'e peş peşe füzeler fırlatıldı.

Beyt Şemeş’e Balistik Füze Düştü

Tahran’a ait bir balistik füzenin İsrail’in Beyt Şemeş kentine isabet ettiği bildirildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 8 kişi hayatını kaybederken, en az 20 kişi ağır yaralandı. Kentten yükselen duman ve alevler, saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail’de Kırmızı Alarm

Saldırı sonrası İsrail genelinde siren sesleri yükseldi. Yetkililer kırmızı alarm vererek halkı güvenli bölgelere yönlendirdi. Bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Gerilim Tırmanıyor

Hamaney’in ölümünün ardından başlayan misillemeler, Ortadoğu’da yeni bir çatışma dalgasının habercisi olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, karşılıklı saldırıların bölgesel istikrara ağır darbe vurabileceğini ifade ediyor.

 

 

 

