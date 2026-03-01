  • Haberler
  • Gündem
  • İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü

İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü

İran devlet televizyonu, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamanın ardından ülkede derin bir sarsıntı yaşanırken, 40 günlük yas ilan edildi.

İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü

 

7 Günlük Resmi Tatil

Hamaney’in ölümünün ardından İran genelinde 7 günlük resmi tatil kararı alındı. Ülke çapında yas törenleri ve anma programları düzenlenecek.

Ofisinde Öldürüldüğü Açıklandı

İran medyası, şehadet aşığı Hamaney’in cumartesi sabah erken saatlerde ofisinde hedef alınarak öldürüldüğünü aktardı. Bu gelişme, İran’da siyasi ve toplumsal dengeleri derinden etkileyen bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

ABD-İsrail Ortak Saldırıları Sürüyor

Hamaney’in ölüm haberi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. Bölgedeki gerilimin daha da artması bekleniyor.

 

 

 

Haber Merkezi

