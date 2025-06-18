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  • İran uyruklu 3 şüphelinin midesinden 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı

İran uyruklu 3 şüphelinin midesinden 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı

İran uyruklu 3 şüphelinin midesinden 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı. İran uyruklu 3 şüphelinin midesinden 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı.

İran uyruklu 3 şüphelinin midesinden 3 kilo 382 gram uyuşturucu çıkarıldı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; İran uyruklu 3 şahsın Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edilerek hastanede müşahede altına alınmışlardır. Şahısların midelerinden doğal yollarla çıkan 215 adet kapsül içerisinde 2680 Gram  Eroin ve 56 adet kapsül içerisinde 702 Graam Metamfetamin maddesi olmak üzere, toplam 271 kapsül içerisinde 3 kilo 382 Gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler Cumhuriyet Savcılığına mevcutlu olarak sevk edildi ve çıkarıldıkları ilgili mahkeme tarafından tutuklanarak Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Haber Merkezi

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