İranlı Ali Karimi 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi ile sözleşme yeniledi.

İranlı Ali Karimi 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı
Kayseri GündemEditör

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi ile sözleşme yeniledi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, Ali Karimi ile sözleşme yeniledi. 31 Mayıs 2024’de sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncu 3 yıllık imza attı. Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takım futbolcularımızdan Ali Karimi’nin sözleşmesi 3 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” denildi.

Ali Karimi bu sezon ligde geride kalan 25.hafta sonunda 22 maça çıktı ve 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

İranlı Ali Karimi 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı
İHA
Kayseri Gündem

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