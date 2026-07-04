İranlı Lojistik Temsilcilerini UND Başkanı Ergun Bilen Ağırladı

İran’dan gelen ticaret ve lojistik sektörü temsilcileri, Türkiye ziyaretleri kapsamında UND yetkilileri ile bir araya geldi. UND İkinci Başkanı Ergun Bilen tarafından kabul edilen İran heyetinde, İran Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi, İran Ticaret Müşaviri, İran Ticaret Odası yöneticileri ile İran Taşımacılar Birliği (ITCAI) Başkanı ve temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Türkiye-İran karayolu taşımacılığı, sınır kapılarında yaşanan güncel sorunlar ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. UND tarafından hazırlanan ve Türk taşımacılık firmaları ile sürücülerinin İran sınırında karşılaştığı sorunları içeren kapsamlı bilgi notu İran heyetine sunuldu.

UND İkinci Başkanı Ergun Bilen, özellikle yaz aylarında sınır kapılarında bekleme sürelerinin 28 güne kadar çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, İran’da Türk araçlarının sıra numarası almasını engelleyen ve İran plakalı araçlara öncelik tanıyan uygulamanın değiştirilmesini istedi. Bilen, uluslararası taşımacılığın temel prensiplerinden biri olan "İlk Gelen İlk Geçer" sisteminin vakit kaybetmeden uygulanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, UND tarafından hazırlanan 12 maddelik çözüm önerisinin iki ülke arasındaki ticaret ve taşımacılığın gelişmesine önemli katkı sağlayacağı ifade edildi. Ergun Bilen, UND ile İran Taşımacılar Birliği arasında teknik çalışmaların sürdürülmesinden yana olduklarını, ancak öncelikle İran makamlarının somut adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya UND adına İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Alpdoğan Kahraman ve İbrahim Divitçi, Gürbulak Temsilcisi Ersin Şimşek ile Veri Analizi Uzmanı Gunda Esra Altınışık Karaca da katıldı.

UND, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İran heyetine yapıcı diyalog ve iş birliği iradesi nedeniyle teşekkür ederek, iki ülke taşımacılık sektörünün ortak çalışmalarıyla somut sonuçlar elde edilmesini temenni etti.

(RHA)