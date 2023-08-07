İş adamı Cemil Demirel MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı oldu

Kayseri’de son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan işadamı Cemil Demirel MHP Ankara il başkan yardımcılığı görevine getirildi.

Kayseri’de hayırseverliği ile tanınan ve son zamanlarda Enerji ve Gübre alanında önemli yatırımlarda bulunan işadamı Cemil Demirel, bundan sonra siyasi kariyerini MHP Ankara İl Başkanlığında yürütecek. MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan’ın yönetim kurulu listesinde yer alan İşadamı Cemil Demirel, geçtiğimiz gün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında il başkan yardımcılığı görevine getirildi. Demirel, “bu zamana kadar nasıl iş hayatımızda ülke ekonomisine katkı sunduysak, siyasi hayatımızda da üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız" dedi.

Demirel ayrıca, Ankara’da Enerji ve Gübre alanında yeni yatırımlarının da olacağını söyleyerek, "Başkentte çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde de yeni tesislerimizi hizmete sunacağız" ifadelerini kullandı.