  • 'İş başa düştü': Tomarza'da mahalleli bozuk yolu betonla onardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde Işıklar ile Çanakpınar mahalleleri arasındaki bozuk yolun uzun süredir düzeltilmemesi üzerine mahalle sakinleri beton harcıyla çözüm üretmeye çalıştı.

Tomarza ilçesinde araç geçişlerinde sürücülere zor anlar yaşatan ve ulaşımı olumsuz etkileyen yol için Çanakpınar Mahallesi sakinleri beton harcı hazırladı. Mahalleli, hazırladıkları beton harcını yolun bozuk ve çukur olan bölümlerine dökerek zemini düzeltmeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin yolu onarmaya çalıştıkları görüldü. Mahalle sakinleri, yolun kalıcı olarak yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi

Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı
Bakan Tekin, okullardaki yeni güvenlik önlemlerini açıkladı
Erciyes'e 23 Nisan zirve tırmanışı
Erciyes’e 23 Nisan zirve tırmanışı
Yahyalı'da traktör kazasında hayatını kaybetti
Yahyalı’da traktör kazasında hayatını kaybetti
Kuaförlerden 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz saç kesim hizmeti
Kuaförlerden 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz saç kesim hizmeti
Kırmızı ışık ihlaline 226 cezai işlem uygulandı
Kırmızı ışık ihlaline 226 cezai işlem uygulandı
Kayseri'de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı
Kayseri’de Akraba Kavgası: İki Yaralı, Bir Gözaltı
