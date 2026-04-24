'İş başa düştü': Tomarza'da mahalleli bozuk yolu betonla onardı

Tomarza ilçesinde araç geçişlerinde sürücülere zor anlar yaşatan ve ulaşımı olumsuz etkileyen yol için Çanakpınar Mahallesi sakinleri beton harcı hazırladı. Mahalleli, hazırladıkları beton harcını yolun bozuk ve çukur olan bölümlerine dökerek zemini düzeltmeye çalıştı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde mahalle sakinlerinin yolu onarmaya çalıştıkları görüldü. Mahalle sakinleri, yolun kalıcı olarak yapılmasını beklediklerini ifade etti.