İş gücü uyum programı kapsamında personel alımı yapılacak

İşgücü Uyum Programları kapsamında personel alımı yapılacak. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Uyum Programları kapsamında alınan personellere günlük bin 83 lira ödeme yapılacak. Personeller; park ve bahçeler başta olmak üzere kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinde görevlendirilecek.

Katılım şartları ise şu şekilde sıralandı; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, program başlangıç tarihi itibariyle son bir ay sigortalı olmamak, 18 yaşını tamamlamış 19 yaşından gün almış olmak, kendi sigortalılığı nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, başvuru ve başlangıç tarihinden önceki son bir aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak, başvuru, başlangıç ve programın devamı sürecinde 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak, kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, hane geliri 44.209,34 TL’nin altında olmak. (Aynı adreste oturan kişilerin toplam kazancı net asgari ücretin 2 katını aşması halinde söz

konusu adreste oturan kişiler İUP’ ye katılmaz)"