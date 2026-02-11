'İş güvenliği önlemleri alınmamışsa, işçinin tazminat hakları doğuyor'

Hukukçu Ahmet Akif Gündüz Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Adalet Terazisi programına konuk olarak moderatör Tuğba Çetinkaya’nın sorularını yanıtladı.

Gündüz, iş kazasında tazminat alımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “İşverenin belli başlı iş güvenliği şartlarını sağlaması gerekiyor. Örneğin, inşaat işçileri için kasket veya baret takılması zorunluluğu gibi. Eğer bu tür iş güvenliği önlemleri alınmamışsa, işçinin tazminat hakları doğuyor. Burada hem işçi hem de işveren için bir dikkat ve özen yükümlülüğü var. İşveren gerekli çalışma koşullarını sağlamazsa, işçi başına gelen kazalardan dolayı karşı tarafa tazminat davası açabiliyor. İşveren için haklı fesih nedenlerinden biri olarak değerlendiriliyor; İşçiye görevleri hatırlatılmasına rağmen görevini yapmaktan imtina ederse, işveren işçiyi haklı sebeple işten çıkarabilir. Bu durumda işçi maalesef kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamıyor. Deneme sürecinde olanlar tazminatsız bir şekilde sözleşmelerini feshedebilirler. Kanunda bu süre genellikle 2 ay olarak belirlenmiştir ancak toplu iş sözleşmesiyle 4 aya kadar çıkarılabilir. Bu süreçte tarafların anlaşamaması durumunda herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmadan iş ilişkisi sonlandırılabilir. Genellikle bir aylık bir arabuluculuk süreci oluyor. İş Kanunu kapsamında zorunlu arabuluculuk var. Eğer burada bir anlaşma sağlanamazsa ve dava açılırsa, süreç maalesef 1, 1 buçuk yıl gibi uzun bir zaman alabiliyor. Bu yüzden taraflar genellikle arabuluculuk aşamasında anlaşmaya çalışıyor. İstifa dilekçesini kendi rızasıyla verdiği için genellikle bir itiraz durumu söz konusu olmuyor. İstifa durumunda her zaman kıdem tazminatı alınamaz diye bir kural da yok; emeklilik, kadın işçiler için evlenme sebebiyle istifa veya erkek işçiler için askerlik nedeniyle istifa gibi durumlarda kıdem tazminatı hakkı doğabiliyor” diye konuştu.