İş hanında Sinan Ateş detayı
Kayseri'de bir iş hanının penceresine 30 Aralık 2022 yılında saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in anısına branda asıldı.
- 19.01.2023 18:42
- Güncelleme: 19.01.2023 18:42
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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 yılında Ankara’da uğradığı saldırı sonucunda yaşamını yitirmişti. Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde bulunan bir iş hanının penceresine ise merhum Ateş’in anısına branda asıldı.
1ha
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