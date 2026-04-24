İş İnsanı Akif Şimşek'ten Memleketine Vefa: Pınarbaşı'na Anne ve Babası adına Anaokul Yaptırdı

Açılışta konuşan Akif Şimşek, bu anlamlı günde bir arada olmanın mutluluğunu dile getirerek, “Bu güzel kalabalığı görmek ve bu anlamlı günü birlikte paylaşmak bizleri çok mutlu etti,” dedi.

Eğitimdeki Değerler

Konuşmasında, Cumhuriyet’in ilk yıllarında eğitim alanındaki zorluklara ve bu dönemdeki güçlü inanca vurgu yapan Şimşek, babası Mehmet Şimşek’in Köy Enstitüsü ruhuyla yetişmiş bir öğretmen olduğunu belirtti. “Babamız sadece ders anlatan değil, insanlara dokunan, yol gösteren bir kişi oldu,” diyen Şimşek, babasının kendilerine öğrettiği önemli bir sözü de paylaştı: “Şahsi menfaatiniz ile toplumun menfaati karşı karşıya gelirse, toplumun menfaatini tercih edeceksiniz.”

Bir Hatıra ve Gelecek İçin Umut

Açılışta konuşan Akif Şimşek, yeni anaokulunun sadece bir bina olmadığını, aynı zamanda bir hatıra, bir emek ve geleceğe duyulan inancın bir ifadesi olduğunu söyledi. “Bir ülkenin geleceği okullarda yetişir. Biz de Şimşek ailesi olarak, annemizden ve babamızdan öğrendiğimiz bu değerleri yaşatmak için böyle güzel bir okulun yapılmasını istedik,” ifadelerini kullandı.

Teşekkürler ve Destek

Şimşek, okulun yapım sürecinde destek veren başta Sayın Valimiz Gökmen Çiçek olmak üzere tüm yöneticilere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, İNSEV yöneticilerine ve kurucu başkan Zeki Kılıçaslan’a da katkılarından dolayı minnettarlığını dile getirdi.

Konuşmasını babası Mehmet Şimşek’in “Daima iyiye, güzele, doğruya” sözüyle sonlandıran Akif Şimşek, katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Açılış, çocukların ve ailelerin katılımıyla kutlandı.