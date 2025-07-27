İş İnsanı Canbulat, CHP Talas İlçe Başkanlığı adaylığını açıkladı

İş insanı Ergün Canbulat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Talas İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı.

Canbulat, yaptığı açıklamada; “14.07.2025 tarihinden itibaren kongre takvimimiz başlamıştır. Bu kapsamda ilimiz Kayseri’de de il ve ilçe kongreleri yapılacaktır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde yapılacak seçimlerde hedefimiz genelde iktidar olmak ve Cumhurbaşkanı adayımız siyasi tutsak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak için yola çıktık. Yokluğun zirve yaptığı, adaletin iktidarın keyfi uygulamalarına bırakıldığı, gençliğin gelecek hayallerinin yok olup savrulduğu bu günlerde mücadele etmek için Talas CHP İlçe Başkanlığı’na adayım. Birlikte güçlüyüz. Çok kıymetli partili yoldaşlarımın desteğini bekliyorum. Ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz, bizi Silivri’ye atmak kurtuluş mu” ifadelerini kullandı.