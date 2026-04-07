İş İnsanı Arar, “İki dönemdir büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na aday olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, Kayseri Sanayi Odası meclis üyesi ve meslek komitesi üyesi olarak sanayicilerimize katkı sunmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim” dedi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Genel Kurulu gerçekleştirilecek. 7 yıldır Mimarsinan OSB’de yönetici olan İş İnsanı Mehmet Arar, Mimarsinan Osb Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. İş İnsanı Arar, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği’nden Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na aday olmak için istifa ettiğini belirterek, “İki dönemdir büyük bir onur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’na aday olmak üzere istifa etmiş bulunuyorum. Görev sürem boyunca şehrimizin sanayisine, üretimine ve ihracatına katkı sunmak adına birlikte çalıştığımız başta Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Büyüksimitci olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize ve Meclis Başkanlık Divanımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte, Kayseri Sanayi Odası meclis üyesi ve meslek komitesi üyesi olarak sanayicilerimize katkı sunmaya ve hizmet etmeye devam edeceğim” açıklamalarında bulundu.