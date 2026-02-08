İş insanının uygunsuz görüntülerini çekerek tehdit eden biri kadın 3 kişi yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince bir iş insanının uygunsuz görüntülerini çekmek suretiyle şantaj yaparak "Yağma, Tehdit ve Şantaj" suçlarını işledikleri tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Bahse konu olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen S.Y. (28), F.C.T. (27) ve T.T. (26) yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucu yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.