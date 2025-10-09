İş kazası geçiren çalışanların hakları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş kazası geçiren çalışanların sahip olduğu yasal haklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmede, çalışanların kazadan sonra yararlanabileceği sosyal güvence hakları sıralandı.

İş kazası geçiren çalışanların hakları neler?

SGK, iş kazası geçiren çalışanların sahip olduğu yasal haklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmede, çalışanların kazadan sonra yararlanabileceği sosyal güvence hakları sıralandı. SGK’nın paylaşımına göre, iş kazası yaşayan sigortalı çalışanlara şu haklar tanınıyor: Geçici iş göremezlik halinde rapor parası, Kalıcı sakatlık durumunda sürekli iş göremezlik geliri, tüm tedavi ve ilaç giderlerinin karşılanması, protez, ortez ve yardımcı araç bedellerinin ödenmesi, vefat durumunda hak sahiplerine ölüm aylığı ve cenaze yardımı.

SGK, iş kazalarının önlenmesinde en önemli faktörün “önce güvenlik” bilinci olduğuna dikkat çekerek, çalışanların hem iş güvenliği kurallarına uyması hem de haklarını bilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

