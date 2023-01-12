İş kazasında vefat eden işçinin annesi de 3 gün sonra vefat etti
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde fabrika işçisi Y.G., başını pres makinesine sıkıştırması sonucu yaşamını yitirmişti. Edinilen bilgiye göre Y.G.'nin annesi K.G. de bu olaydan 3 gün sonra yaşadığı rahatsızlık sonucu vefat etti.
- 12.01.2023 14:51
- Güncelleme: 12.01.2023 14:51
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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir iş yerinde yaşanmıştı. Parke taşı üretimi yapan firmada çalışan Y.G., başını pres makinesine sıkıştırması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Y.G.’nin annesi K.G. de Salı günü yaşadığı sağlık sorunları ve üzüntü nedeniyle hayatını kaybetti. 3 gün arayla ölen annenin cenazesi Argıncık Mezarlığı’nda oğlunun mezarı yanına defnedildi.
1ha
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