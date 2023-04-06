İş Merkezi'nin 14. katından düşen genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 14 katlı bir iş merkezinin son katından düşen şahıs hayatını kaybetti.

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  • 06.04.2023 21:01
  • Güncelleme: 07.04.2023 10:16
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İş Merkezi'nin 14. katından düşen genç hayatını kaybetti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 14 katlı bir iş merkezinin son katından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacısaki Mahallesi Çimen Sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana gelen olayda M.L. (23) 14. kattan beton zemine çakıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede M.L.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.L.’nin cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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