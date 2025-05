‘İş’te Güvenli Gelecek’ İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar Açılışı gerçekleştirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 38’inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve İş’te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuar Açılışı’na katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri, Dursun Ataş, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, sektör temsilcileri ve vatandaş katıldı. Burada konuşan Vali Gökmen Çiçek: “İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın Kayseri'de planlanmış olmasınız bizi çok mutlu etti. Bundan dolayı ziyaretçilerimize özellikle teşekkür ediyoruz. Ve Kayseri'ye de çok yakıştı. Sayın Bakanım, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediği gibi. Kayseri, Anadolu'nun tam ortasında. Denizi olmayan, limanı olmayan, yolların böyle kavşak noktasında falan da değil. Ancak Türkiye'ye sürekli kat paraya üreten, 4 milyar doları ihracat yapan, ithalatının 2 katı ihracat yapan, ormanı olmadığı halde bu mobilyada Türkiye'nin ihracat rekorları var. Sanayi Odası Başkanımızın sürekli söylediği ve bizim de gurur duyduğumuz, her iki sandalyeden birisini üreten, her 10 yataktan birisini üreten, aynı zamanda denizi olmadığı halde en fazla yavru balık ihracatı yapan. Özellikle Türkiye'de her alanı katma değer üreten bir şey. Dolayısıyla, Anadolu'nun ortasında Türkiye'ye bu kadar değer üreten bir şehirde, üreten, ürettiren bir şehirde iş sağlığı ve güvenliği haklısının olması, ayrı bir aması için. Ve ben iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğümüze, bize gösterdikleri rehberlik dolayısıyla, özellikle çok teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da: “Hekimlikte bir kural vardır. Öncesinde koruyucu hekimlik dediğimiz alacağımız ufak önlemler ile tedavi sürecindeki hem kendimize yük olacak hem devletimize yük olacak süreçte rahatlıkla kurtulabiliriz. İşte iş sağlığı ve güvenliği ile bu bağlamda hepimiz için, her yaş grubu alıyor, paylaşılıyor, insanlar bilinçlendiriyor ama senenin her günde, her saatine yayılması gereken bir süreç olduğunu hepimiz biliriz. Bizlerle kurum ve kuruluşlarımızla, Kayseri'nin her zamanki örnek anlayışıyla, SGK'mızın yetkilileriyle iş birliği halinde, mevzuatlara uygun şekilde, Kayseri'nin yenilikçi, yasalara uyan, her zaman modern anlayışı önemseyen ve sahiplenen ve hiçbir zamanda sıkıntılarla konuşmaya değil, sıkıntıları her zaman bir denge yönelik gayretiyle kendisini söz ettirir. Anlamlı ve önemli çalışmanın Kayseri'mizde yapılmasında karar verici olan Değerli Bakanımıza ve onun kıymetli ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrimizi belediyemizde şehrini tanımaya vesile oldukları için ayrıca teşekkür ederken saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.