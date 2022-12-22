İş yeri deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Çiğdem Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, iş yerinin deposunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.