İş yeri hırsızı jandarma ekiplerince yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalar sürdürülüyor. Melikgazi İlçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde R.A. isimli kişinin iş yerinden Pvc makinesi, jeneratör, bilgisayar kasası, 25-30 adet kargo paketleri çalındı. Jandarma ekipleri ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olayıyla ilgili yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde H.T. isimli kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli alınan ifadesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay ile ilgili H.T. isimli kişi gözaltına alındı.