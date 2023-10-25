İş yeri kurşunlayan 2 kardeş 78 gün sonra enselendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerini tüfekle kurşunlayarak iş yeri sahibini yaralayan 2 kardeş, 78 gün sonra yakalandı.

PAYLAŞ
  • 25.10.2023 11:17
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:16
İş yeri kurşunlayan 2 kardeş 78 gün sonra enselendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerini tüfekle kurşunlayarak iş yeri sahibini yaralayan 2 kardeş, 78 gün sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos günü ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi Şehit Musa Koca Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; M.Ç. ve S.Ç. ile iş yeri sahibi M.U. arasında küfür sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan ve yeniden tüfekle gelen kardeşler M.Ç. (21) ve S.Ç. (18) iş yerini kurşunladı. Olayda, saçmaların isabet M.U. yaralanırken, iş yerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.U.’yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan M.Ç. ve S.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

78 gün sonra yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; olaydan sonra firar eden M.Ç. ve S.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kardeşler, adliyeye sevk edildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'tan 100. yıl hatırası

Talas'tan 100. yıl hatırası

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Kayseri'nin lezzetleri Gastronomi Günlerinde görücüye çıktı

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Gençlerden Starbucks'a Alkışlanacak Protesto Eylemi

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Prof. Görmez, Müslümanlara Düşen Vazifeyi Açıkladı

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Dijital sanat ile geleneksel sanat tek tabloda birleşti

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Bu Adamlar Neyin Fotoğrafını Çekiyorlar?

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

3
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

4
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

5
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

6
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Kassam Tugayları'ndan meydan okuma: Size ölümlerden ölüm beğendireceğiz

Gazze'ye giremiyorlar

Gazze'ye giremiyorlar

DAHA FAZLA
Saadet Partisi, İsrail'e suç duyurusunda bulundu

Saadet Partisi, İsrail’e suç duyurusunda bulundu

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'nin yöresel iklime katkısı: PASTIRMA SICAKLARI

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'

Başkan Büyükkılıç: 'Bizim için Cumhuriyet, halka hizmettir'