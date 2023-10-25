İş yeri kurşunlayan 2 kardeş 78 gün sonra enselendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir iş yerini tüfekle kurşunlayarak iş yeri sahibini yaralayan 2 kardeş, 78 gün sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Ağustos günü ilçeye bağlı Kıranardı Mahallesi Şehit Musa Koca Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; M.Ç. ve S.Ç. ile iş yeri sahibi M.U. arasında küfür sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan ve yeniden tüfekle gelen kardeşler M.Ç. (21) ve S.Ç. (18) iş yerini kurşunladı. Olayda, saçmaların isabet M.U. yaralanırken, iş yerinde de hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.U.’yu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan M.Ç. ve S.Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

78 gün sonra yakalandılar

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; olaydan sonra firar eden M.Ç. ve S.Ç. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli kardeşler, adliyeye sevk edildi.