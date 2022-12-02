İş yerinde çıkan yangında araç parçaları küle döndü

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan araç parçaları da kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Valide Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinde bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, iş yerinde bulunan bir parçalarında da maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.