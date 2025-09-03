  • Haberler
  • Asayiş
  • İş yerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

İş yerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından K.K. isimli şahsın iş yerine yapılan operasyonda 100 gram bonzai ele geçirildi.

İş yerinde ve aracında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
A. Eren GERÇEK
A. Eren GERÇEK

Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; Hacılar mahallesinde K.K. isimli şahsın iş yeri ve aracında yapılan arama neticesinde 100 gram bonzai ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlandı.

Haber Merkezi
A. Eren GERÇEK

