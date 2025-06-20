İş yerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bir iş yerinin kurşunlanması olayına karışan 3 şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonda suç aleti tabanca ve fişeklerle birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İş yerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinin kurşunlama olayıyla ilgili şüpheli şahısların tespit edilen saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Bu kapsamda şahısların saklandıkları adreslere düzenlenen operasyonla, olayı gerçekleştiren İ.B. (38), saklanmasına yardımcı olan B.Y. (40) ve B.B. (41) gözaltına alındı. Öte yandan 2023 yılından çalıntı kaydı bulunan suç aleti bir adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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