İşbaşı eğitim programının süresi ne kadar?

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programı sürelerinin sektöre göre değiştiğini duyurdu. Bilişim ve imalat sektörlerinde 6 ay, diğer sektörlerde 3 ay, geleceğin mesleklerinde ise 9 ay süreyle uygulanacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İşbaşı Eğitim Programı sürelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. İŞKUR’un açıklamasına göre program süreleri sektörlere göre farklılık gösteriyor: Bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay, geleceğin mesleklerinde (özel olarak belirlenen yeni nesil meslekler) en fazla 9 ay. Bu uygulama ile hem iş arayanların mesleki deneyim kazanması hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişiminin kolaylaşması hedefleniyor

