İşbaşı eğitim programının süresi ne kadar?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İşbaşı Eğitim Programı sürelerine ilişkin bilgilendirmede bulundu. İŞKUR’un açıklamasına göre program süreleri sektörlere göre farklılık gösteriyor: Bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde en fazla 3 ay, geleceğin mesleklerinde (özel olarak belirlenen yeni nesil meslekler) en fazla 9 ay. Bu uygulama ile hem iş arayanların mesleki deneyim kazanması hem de işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne erişiminin kolaylaşması hedefleniyor