  • İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Şehir Hastanesi yakınlarında işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kaza saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. K.K. yönetimindeki işçi servisi  ile Y.Ö. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve araçta bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 75 ilde uyuşturucu operasyonu bin 319 kişi yakalandı
Kayseri dahil 75 ilde uyuşturucu operasyonu; bin 319 kişi yakalandı
Kayseri'de elektrikli araç yangınları, Türkiye'de ilk olan yangın battaniyesi ile söndürülüyor
Kayseri’de elektrikli araç yangınları, Türkiye’de ilk olan yangın battaniyesi ile söndürülüyor
Milletvekili Çopuroğlu 'Sanayicimizi yalnız bırakmıyoruz'
Milletvekili Çopuroğlu; “Sanayicimizi yalnız bırakmıyoruz”
Kocasinan'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi
Kocasinan’da ‘Çocuk Şenliği’ düzenlendi
Kent Güvenlik Danışma Kurulu Vali Çiçek Başkanlığında Toplandı
Kent Güvenlik Danışma Kurulu Vali Çiçek Başkanlığında Toplandı
Başkanı Hisarcıklıoğlu:' Döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır '
Başkanı Hisarcıklıoğlu:” Döviz dönüşüm desteğinin en az bir yıl daha uzatılmasına ihtiyaç duyulmaktadır “
