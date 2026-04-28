İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Şehir Hastanesi yakınlarında işçi servisi ile kamyonun çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. K.K. yönetimindeki işçi servisi ile Y.Ö. idaresindeki kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü Y.Ö., servis sürücüsü K.K. ve araçta bulunan 6 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ilgili soruşturma başlattı.