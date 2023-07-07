İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı

Kayseri-Malatya yolunda işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.

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  • 07.07.2023 20:24
  • Güncelleme: 07.07.2023 23:26
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İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri-Malatya yolunda işçi servisi ile kamyonetin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya yolu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, M.A. idaresindeki 38 EG 394 plakalı kamyonet ile K.D. yönetimindeki 38 P 7676 plakalı işçi servisi kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle işçi servisi yol kenarındaki boş araziye uçarken, kamyonet ise yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan 5 kişi ile işçi servisinde bulunan 16 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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