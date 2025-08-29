İşçi servisi ile polis otosu çarpıştı: 3 hafif yaralı
Erkilet Bulvarı'nda sabah saatlerinde polis otosu ile işçi servisinin karıştığı kazada 1'i polis 3 kişi hafif yaralandı.
Kaza, sabah 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. İşçi servisi ile polis otosu çarpıştı. Kaza nedeniyle işçi servisindeki 2 kişi ile ekip otosundaki 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.