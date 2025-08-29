  • Haberler
  İşçi servisi ile polis otosu çarpıştı: 3 hafif yaralı

Erkilet Bulvarı'nda sabah saatlerinde polis otosu ile işçi servisinin karıştığı kazada 1'i polis 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. İşçi servisi ile polis otosu çarpıştı. Kaza nedeniyle işçi servisindeki 2 kişi ile ekip otosundaki 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

