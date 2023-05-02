İşçi servisine tır çarptı, can pazarı yaşandı: 33 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1'i ağır 33 kişi yaralandı.

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  • 02.05.2023 18:28
  • Güncelleme: 03.05.2023 09:09
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İşçi servisine tır çarptı, can pazarı yaşandı: 33 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tırın işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada can pazarı yaşandı. Kazada 1’i ağır 33 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Girne Şehitleri Caddesi ile Yeşilce Sokağın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, 38 AEN 517 plakalı tır 38 R 0713 plakalı işçi servisine çarptı. Kazada işçi servisi sürüklenerek yan yatarken, içerisinde bulunan 33 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin yoğun çalışması sonucu çıkarılırken, yaralı 33 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazanın ardından yaşanan can pazarı da objektiflere yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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