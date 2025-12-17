İşçi servisinin çarptığı 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında G.K. (62) idaresindeki işçi servisi yaya B.D.'ye (18) çarptı. B.B. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Danişment Gazi Mahallesi Yaver Sokak üzerinde meydana geldi. G.K. (62) idaresindeki işçi servisi yaya B.B.’ye (18) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken talihsiz gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.