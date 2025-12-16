İşçi servisinin TIR'a çarpması sonucu 6 yaralı
İncesu ilçesinde işçi servisinin park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken servis sürücüsünün tedavisini devam ediyor.
Kaza sabah saatlerinde İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. A.K. idaresindeki işçi servisi yol kenarında park halinde duran TIR’n dorsesine arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İşçiler tedavilerinin ardından taburcu edilirken servis sürücüsünün tedavisini devam ediyor.