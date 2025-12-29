  • Haberler
Mimarsinan OSB girişinde işçi servisiyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 11 kişi tedavi altına alındı.

İşçi servisiyle TIR'ın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Kaza saat 15.00 sıralarında Mimarsinan OSB girişinde meydana geldi. O.Ö.’nün kullandığı işçi servisi D.Ö.'nün kullandığı TIR ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR’da sadece maddi zarar meydana gelirken işçi servisini kullanan O.Ö. ile 10 işçi yaralandı. Yaralılar, dağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi

