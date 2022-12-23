İşçiler yeni asgari ücretten memnun

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2023 asgari ücretini değerlendiren Kayserili işçiler, yapılan zamdan memnun olduklarını söyledi.

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  • 23.12.2022 13:36
  • Güncelleme: 23.12.2022 15:51
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İşçiler yeni asgari ücretten memnun
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan 2023 asgari ücretini değerlendiren Kayserili işçiler, yapılan zamdan memnun olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan işçiler de değerlendirmelerde bulunarak, 8 bin 500 TL’den memnun olduklarını söyledi. Yeni ücretin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen bir çalışan; "Asgari ücret iyi oldu, gerçekten güzel oldu işçiler için. Ama burada işverenleri de düşünmek lazım. Onlar bir işçiye ayda 12 bin TL’ye yakın para ödeyecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bir diğer çalışan da şükür ederek; "Beklentimiz yüksekti ama buna da şükür. 8 bin 500 TL ideal, buna da şükür" dedi.

"Bizce sıkıntı yok"

Asgari ücreti değerlendiren bir diğer işçi de açıklanan rakamın uygun olduğunu ancak fahiş fiyata mal satılmaması gerektiğini söyleyerek; "Asgari ücret çalışanlara da işverenlere de iyi oldu. Devletimiz de bunu öngördü. Başkanımız bunu uygun gördüyse bizce de bir sıkıntı yok. Ama inşallah dileğim şu; fahiş fiyata mal satan insanlar inşallah satmaz" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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