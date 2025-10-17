“İşçilik maliyetleri çok daha artacak”

KAYSO Mobilyacılar Meslek Komitesi Başkanı ve Ladin Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Böyük Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, “Gündem Ekonomi” programına katılarak, moderatör Hilal Sönmez’in sorularını yanıtladı.

KAYSO Mobilyacılar Meslek Komitesi Başkanı ve Ladin Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Böyük, insanla çalışma maliyetinin ilerleyen günlerde bir problem olabileceğini, maliyetlerin artıcağını vurgulayarak, “Gelişmişliğin göstergelerinden bir tanesi de robotla çalışma ortamı oluşturmak. Çünkü, işçilik ve insanla çalışma maliyetleri önümüzdeki günlerde daha çok problem olarak karşımıza çıkacak. Maliyetler çok daha artacak. Öyle olunca mekan koltuklarının yeniden mekanlara uygun bir tasarım dönüşümüyle robotlar bunu üretebilir. Şu anda 36 bin üreticinin karşısında ‘Neye göre bunu konuşuyorsunuz?’ diyebilirsiniz. Bence bu iş tasarımdan başlıyor. Tasarım sevdirilirse ve mekanlar ona göre hazırlanırsa, burada önemli olan ergonomi ve estetik. Yani bir tüketicinin mekanında rahat edebileceği şartlar nasıl oluşturulur, buna bakılır. Yoksa bir koltuğun içerisine dünya kadar ağaç, sünger, kumaş kullan tamam ama bunun bir de işçilik maliyetlerinin nasıl bir tehdit unsuru olduğunu biz yaşıyoruz. Bundan 8-10 yıl önce işçilik maliyetleri yüzde 15-18’lerde seyrederken, şu anda verimli çalışan bir işletmede yüzde 35’lere çıktı. Eğer siz yeterli iş bulamıyorsanız gizli yüzde 50-55’leri zorladığını görüyorsunuz. Bir koltukta işçilik maliyetleri inanılmaz yüksek oldu. Yani bu sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olmadıkça da başka kapıları aralıyacaktır. Bunlardan bir tanesi de yapay zekanın veya robotun bize sağlayacağı doğrular. Çok kısa vadede olmayabilir ama ben 8-10 yıl içerisinde mecburi yön olarak görüyoruz” ifadelerinde bulundu.