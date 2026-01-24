İSG Uzmanı Dumlu, 'En büyük eksiklerden biri tatbikat sonrasında değerlendirme yapılmaması'

A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Canan Dumlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yapı Gündem programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı. Tatbikat ile ilgili açıklamalarda bulunan Dumlu, “Tatbikatları yaptıysak onun en önemli şeyi sonucunun değerlendirilmemesi. Yani biz bu tatbikatı yaptık, örnek vereyim mesela ben; yakın zamanda yapılan tatbikatta itfaiye önderliğinde yaptık, 3 dakikada boşaltıldı. Biz oturduk dedik ki; 'Bu nedir? 3 dakikada boşaltılır mı? 30 saniyede yangın büyüyor.' Biz bu şekilde devam edersek yangında içeride işçimizi kaybederiz. En büyük eksiklerden biri tatbikat sonrasında değerlendirme yapılmaması. Oldu bitti olması. Yani yılda en az bir kez tatbikat yapması gerekiyor bütün iş yerlerinin, iş kollarının. Sadece evrakta kalıyor çoğu kısım. Gerçekçi olmasını istiyorsak yetkililerin de, yönetimin de tatbikatları gerçekçi yapması gerekiyor. Sonrasında da sonuç çıkarması gerekiyor. O sonuca göre değerlendirecek; eksikliğimiz, daha sonra ne yapabiliriz gibi onları sıralaması, belirlemesi gerekir ki gerçek bir tatbikat olsun” diye konuştu.