İşgal ordusu Yahya Sinvar'ın evine ulaştı iddiası!

Siyonist işgal rejimi ordusunun Hamas'ın Gazze lideri Yahya Sinvar'ın evine ulaştığı iddia edildi.

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  • 20.12.2023 05:19
  • Güncelleme: 20.12.2023 05:20
İşgal ordusu Yahya Sinvar'ın evine ulaştı iddiası!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Siyonist işgal rejimi daha önceki saldırılarda yıktığı Yahya Sinvar'ın evine ulaştığını iddia etti. Daha önce hastanelerde okullarda tünel olduğu iddiasıyla katliam gerçekleştiren işgalciler Sinvar'ın evinin altında da tünele açılan iki kapı olduğunu ve evde 40 güvenlik kamerası bulunduğunu iddia etti. İşgalciler daha önce Şifa Hastanesi'nin altının Hamas'ın komuta merkezini olduğunu iddia etmiş ancak hiçbir şey bulamayan işgalciler dünyaya rezil olmuştu. 

Siyonist bir yetkili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada  Yahya Sinvar’ın Han Yunus’ta bilinmeyen bir yerde kaldığını izini kaybettiklerini itiraf etmişti. 

Kaynak:Doğru haber

1ha

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